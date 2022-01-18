Бишкек, 18 января, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Снижение производства электроэнергии на Токтогульской ГЭС на 1 млрд киловатт-часов удаётся компенсировать за счёт увеличения выработки на Бишкекской ТЭЦ на 759 млн киловатт-часов и импорта электричества из Туркмении. Об этом заявил министр энергетики Доскул Бекмурзаев на заседании профильного комитета парламента Киргизии.

Kate Ter Haar Электроэнергия

Читайте также: Киргизия рискует остаться без электричества с Токтогульской ГЭС

Также высокопоставленный чиновник отметил, что тёплая погода, сохраняющаяся с самого начала отопительного периода, также способствует снижению расхода электроэнергии.

«Нам с зимой помогает бог. Поначалу было много недовольных введёнными ограничениями по мощности. Но мы смогли навести порядок в сфере потребления электричеств», — резюмировал он.

Читайте также: Энергокризис в Киргизии: предприятия начали принудительно обесточивать