Розо, 18 января, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Группа российских туристов попала в дорожную аварию в Доминикане, сообщает 18 января Mash. Есть погибший, но российский ли это гражданин, пока не известно.

ДТП

В автобусе, который попал в ДТП, ехали туристы из России, но в нём были и граждане других стран. В результате шесть человек, включая одного ребёнка, получили травмы.

Один человек, гражданство которого пока не известно, погиб. Авария произошло в результате столкновения двух автобусов. Известно, что туристы ехали на экскурсию.