Нальчик, 18 января, 2022, 16:05 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии зафиксированы первые случаи заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Он выявлен у двоих жительниц региона, сообщили 18 января в региональном управлении Роспотребнадзора.

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По словам представителя ведомства, обе заболевшие, одна из которых является жительницей Нальчика, другая — Зольского района, переносят заболевание в легкой форме. Известно также, что никто из них за пределы региона не выезжал. Проводится исследования на наличие штамма «Омикрон» у близкого окружения заразившихся.

«Это не завозные случаи, так как женщины и их родственники никуда не выезжали. Женщины проходят лечение амбулаторно», — цитирует представителя Роспотребнадора «Интерфакс».

Напомним, ранее сообщалось о выявлении первых случаев заражения «Омикроном» в Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Адыгеи.