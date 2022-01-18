Кишинёв, 18 января, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Совет Коллегии адвокатов Молдавии объявил о начале 18 января «японской забастовки». Об этом сообщает интернет-портал Point.

Оноре Домье. Адвокаты

По данным журналистов, адвокаты не отказываются выполнять свои обязанности, но в судебных заседаниях участвуют, повязав на рукав белую ленту. Юристы протестуют против того, что депутаты парламента от правящей партии «Действие и солидарность» внесли на рассмотрение законопроект об исключении из закона «Об адвокатуре» пункт, по которому против адвоката нельзя начать уголовное дело без разрешения Совета Союза адвокатов.

Сообщается, что «японская забастовка» продлится 19 января. Если к 20 января требование юристов вернуть в законопроект удалённый пункт не будет выполнен, то адвокаты объявят полноценную забастовку на четыре дня.

Стоит отметить, что с предложением лишить адвокатов неприкосновенности ранее выступила депутат Олеся Стамате. Она заявила, что в этом случае будет проще преследовать адвокатов, которых подозревают в коррупции.