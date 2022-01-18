Пенза, , 15:52 — REGNUM В Пензенской области для оперативного реагирования в случаях возникающих опасностей невыполнения графиков появится электронная карта строящихся и реконструируемых объектов городской среды. Об этом этом заявил губернатор региона Олег Мельниченко.

Олег Мельниченко Pnzreg.ru

Глава Пензенской области 18 января указал главам городских округов и муниципальных образований на недопустимость благоустройства общественных пространств и монтажа игровых площадок в холодное время года.

В этом году на территории 35 муниципальных образований запланировано благоустройство 62 объектов, из них 24 — это дворовые территории и 38 общественных пространств. Общий объем финансирования на 2022 год составляет 362,9 млн рублей.

«Потрачены федеральные деньги. а в результате что получили? Думаю, что вот наступит весна — и мы прослезимся, потому что общественные пространства строить в декабре месяце нельзя», — констатировал Мельниченко.

По ожиданиям губернатора, данное общественное пространство, если не в этом году, то в следующем, придет в негодность, потребуется ремонт, но уже за счет регионального бюджета.

«Мне такие объекты не нужны», — заявил глава Пензенской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в 2021 году в Пензенской области реализовали 111 общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий, общая стоимость работ составила 66,2 млн рублей, из них 45,5 млн рублей федеральные средства, из регионального бюджета выделялось 500 тыс. рублей, 3,3 млн рублей местных бюджетов и 16,9 млн рублей было привлечено из внебюджетных источников.

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