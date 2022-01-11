Пенза, , 10:44 — REGNUM Укрепление материально-технической базы жилищно-коммунального хозяйства на территории Пензы, увеличение количества единиц коммунальной техники в городе, в том числе, снегоуборочной обсуждалось в правительстве Пензенской области. Губернатор Олег Мельниченко назвал неудовлетворительным состояние большинства внутридворовых территорий в Пензе и недостаточной — работу многих управляющих компаний, сообщает пресс-служба правительства региона.

Снегоуборочная техника Дарья Драй © ИА REGNUM

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В Пензе в дни новогодних праздников в очистке территорий от снега было задействовано от 217 до 1152 единиц спецтехники. Количество персонала, участвовавшего в проведении работ, достигало 2705 человек. С внутридворовых и общественных территорий вывезли более 20 тыс. тонн снега, однако горожан не устраивает благоустройство областного центра.

Губернатор поручил навести порядок в городе.

«В Пензе в системе ЖКХ создавали прокладочные структуры, посредством которых выкачивали бюджетные деньги. Вот что произошло с коммунальным хозяйством города. Нам придётся фактически воссоздавать всю систему коммунального обеспечения города Пензы, в том числе закупать и завозить коммунальную технику», — констатировал он.

Мельниченко распорядился подготовить предложения по укреплению материально-технической базы ЖКХ регионального центра.

«Мы очищаем от снега магистрали, но у нас возникают проблемы с уборкой тротуаров, а горожанам требуются нормальные условия проживания», — добавил он.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензе на 2022 год запланированы работы по замене квартальных и магистральных сетей на участках общей протяжённостью около 80 км. Также намечена модернизация более 100 центральных тепловых пунктов.

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