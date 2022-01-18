Курган, 18 января, 2022, 15:46 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки обнаружено 83 новых случая заражения коронавирусом, из них 35 зарегистрировано в Кургане. Об этом 18 января сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 79 случаев.

С начала пандемии в Курганской области на 18 января подтвердили 52 192 случая заражения коронавирусом, вылечились 49 774 курганца, скончались 1033 человека (один за минувшие сутки).