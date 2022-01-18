Пермь, 18 января, 2022, 15:32 — ИА Регнум. В Перми на этой неделе (18−23 января) работает четыре пункта вакцинации. Сделать прививку в этих процедурных кабинетах можно без предварительной записи. Об этом сообщает краевой минздрав.

Permkrai.ru Вакцинация

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Мобильные пункты будут функционировать и в выходные дни. Привиться от коронавирусной инфекции можно в ТРК «Планета» на шоссе Космонавтов, 162б; ТРК «СПЕШИLOVE» по ул. Спешилова, 114; на территории выставочного объединения «Пермская ярмарка» на шоссе Космонавтов, 59; а также в ТРК «Семья» по ул. Революции, 13. В наличии вакцина «Спутник V» и «Спутник Лайт».

На сегодняшний день, 18 января, в Пермском крае привит первым компонентом 1 311 031 человек, вторым компонентом — 1 252 429 пермяков.