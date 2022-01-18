Москва, , 15:32 — REGNUM Исполнитель Сосо Павлиашвили рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся в 90-е годы. Об этом 18 января пишет Lenta.ru.

Сосо Павлиашвили Скриншот видео на YouTube

По словам Павлиашвили, ему пришлось продать квартиру и снять жильё для того, чтобы рассчитаться с долгами, возникшими из-за проблем с бизнесом. «…я жил спокойно, с чистой совестью. В маленькой съёмной хрущёвке. Никто не знал, что у меня есть какие-то проблемы. Я выходил и дарил всем радость, воодушевлял всех и очень многим помогал. Хотя у меня ни копейки, может, в кармане не было, но я помогал», — поделился он.

ИА REGNUM напоминает, что у Сосо Павлиашвили в январе 2020 года вышел альбом под названием «Жизнь — это кайф». В трек-лист пластинки вошли 14 песен.

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