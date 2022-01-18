Дахук, Ирак, 18 января, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Самолеты военно-воздушных сил (ВВС) Турции атаковали базы Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке. Об этом сообщает информационное агентство Shafaq.

Jerry Gunner Истребитель F-16 ВВС Турции

По данным журналистов, целью удара стали базы РПК на стратегически важной горе Мартен. Высота используется курдскими партизанами из-за удобного расположения, позволяющего вести наблюдение за городом Нахили, районе Амадия, на севере провинции Дахук.

Источник агентства также сообщил, что турецкие самолеты атаковали базы Рабочей партии Курдистана в районе посёлка Бере-Сил.

Отмечается, что действия ВВС Турции стали ответом на серию недавних нападений РПК, в результате которых погибли несколько турецких военных.