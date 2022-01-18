Улан-Батор, 18 января, 2022, 14:56 — ИА Регнум. В зимних олимпийских играх из Монголии будут участвовать два лыжника. По данным Национального олимпийского комитета Монголии лыжница Ариунсанаагийн Энхтуул и Батмонхийн Ачбадрах будут бороться за медали на лыжных гонках в зимней Олимпиаде в Пекине.

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Для Ариунсанаагийна Энхтуула это будет первым выступлением на Олимпиаде, Батмонхийн Ачбадрах уже участвовал играх в 2018 году.

«Тренировка наших спортсменов прошла под руководством тренера из Швейцарии. Монгольские лыжники непрерывно тренировались с прошлого года, успешно участвовали в лицензионных турнирах. Из-за распространения коронавируса у нас отменяются рейсы, поэтому мы не знаем когда улетим в Пекин. Пока мы подготовимся к соревнованиям, вся наша команда получила две дозы вакцины, в противном случае в Пекине приходится находиться в изоляторе 14 дней», — сообщил пресс-секретарь комитета корреспонденту ИА REGNUM.

Отметим, Национальный олимпийский комитет Монголии был основан в 1956 году и зарегистрирован в МОК 1962 году. Монголия впервые участвовала в зимних Олимпийских играх в Инсбруке в 1964 году, тогда в состав команды вошли 13 спортсменов. С 2006 года страну на зимних Олимпийских играх представляют по два спортсмена. За всю историю участия в зимних Олимпийских играх лучшим результатом монгольских спортсменов было 20-е место.