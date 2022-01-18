Йошкар-Ола, 18 января, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В Марий Эл поступило информационное письмо от ФБУН «Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной» с данными об идентификации штамма коронавируса «Омикрон» в трех образцах биоматериалов. Об этом сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.

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По данным фактам специалистами ведомства организованы эпидемиологические расследования с выявлением очагов заражения и контактных лиц.

Все трое носителей нового штамма являются жителями Йошкар-Олы в возрасте старше 50 лет. Никто из них не был вакцинирован от коронавируса. Заболевание в каждом случае протекает по типу ОРВИ.

«В адрес работодателей выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», — подчеркнули в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе глава минздрава Марий Эл Марина Панькова говорила, что прихода нового штамма в республику ожидают через две-три недели. Несмотря на то, что «омикрон» в целом дает более легкое течение заболевания, тяжелые формы будут, и их будет значительно больше, чем в период распространения штамма «дельта», отмечала министр.

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