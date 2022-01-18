Элиста, 18 января, 2022, 14:28 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано три летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 18 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Калмыкии подтверждено 760 случаев смерти среди пациентов, получивших положительный результат теста на коронавирус.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии случаев заражения штаммом «Омикрон» пока не выявлено. Однако эпидемиологи предупреждают о быстром распространении инфекции и призвали подготовить резерв ковидных коек на случай ухудшения обстановки.