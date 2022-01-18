Архангельск, 18 января, 2022, 14:15 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области выявили пять завозных случаев COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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«Новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок в Египет и Болгарию», — уточнили в штабе.

В целом за последние сутки в регионе выявили 276 носителей коронавируса. Большинство новых случаев зарегистрировано в Архангельске и Северодвинске.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 31 252 человек.