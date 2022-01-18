Саранск, 18 января, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 18 января выявили 71 новый случай заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 70 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 41 473 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки в республике выписаны 100 человек, всего с начала пандемии выздоровели 37 219 жителей Мордовии. 1094 человека скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались трое жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3160 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 18 января в инфекционных стационарах республики лечение получали 594 человека. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 3075 жителей республики.