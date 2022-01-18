Ульяновск, 18 января, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Ульяновская область ожидает выделение федеральных средств на закупку лекарств для лечения ковидных больных. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

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На заседании при обсуждении эпидемической ситуации министр здравоохранения Александр Гашков отметил, что идёт дозакупка лекарств для ковидных госпиталей. По его словам, для амбулаторных пациентов сформирован запас лекарств на 50 млн рублей.

Власти сообщают, что ожидается выделение дополнительного финансирования из федерального бюджета на эти цели. Предварительно речь идёт о сумме в 178 млн рублей.

Кроме того, из региональной казны выделено ещё 174 млн рублей на приобретение средств индивидуальной защиты, пульсоксиметров, рентген-аппаратов и аппаратов УЗИ.

Напомним, ранее на площадке Гайдаровского форума глава Минздрава России Михаил Мурашко отметил, что Ульяновская область может обратиться в федеральное ведомство с предложениями по наращиванию запасов кислорода для реанимационных коек в стационарах.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 122 369 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 115 902 жителя, скончались 3973 ковидных больных.