Салехард, 18 января, 2022, 14:12 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 146 новых случаев заражения коронавирусом, девять из них зафиксировано у вахтовых работников. Об этом 18 января сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 110 случаев.

Госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 189 человек. С начала пандемии в ЯНАО на 18 января подтвердили 63 141 случай заражения коронавирусом, вылечился 59 384 человек, скончался 971 ямалец.