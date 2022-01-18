Ульяновск, 18 января, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В Ульяновской области за сутки подросло количество выявленных случаев заражения коронавирусом и количество выздоровевших. Такие сведения публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUMсо ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 18 января, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 122 369 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки (17 января) — 145. Это на 12 случаев больше, чем было подтверждено 16 января.

Победили коронавирус 115 902 жителя, что составляет 94,72% от числа выявленных случаев заражения. Из них за последние сутки выздоровели 113 человек (16 января вылечились 102 жителя).

Напомним, в Ульяновской области умерли 3973 ковидных больных (или 3,25% от числа выявленных случаев заражения коронавирусом).

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе на случай выявления и распространения «Омикрона» подготовлен план открытия резервных коек, исходя из 1,3 тыс. заболевших человек в день. Также власти прорабатывают вопрос о дополнительных поставках кислорода.