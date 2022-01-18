Москва, 18 января, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Госдума в третьем, итоговом чтении единогласно приняла закон о пожизненном наказании для педофилов-убийц и рецидивистов, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января. Инициативу поддержали 402 депутата.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

«Пожизненный срок — справедливая мера, позволяющая изолировать выродков. Людьми их назвать нельзя, хотя они и в человеческом обличье. Надеемся, что это решение защитит детей, семьи, общество в целом от тех, кто наносит непоправимый вред», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он заверил, что работа в сфере защиты детей будет продолжена. В частности, речь идет о сроках давности таких преступлений.

«В комплексе надо решать этот вопрос», — сказал спикер Госдумы.

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Также Володин предложил ввести специальные условия для отбывающих наказание педофилов — «на рудниках, на северных территориях».

При обсуждении во втором чтении Госдума отклонила поправку «Новых людей» о смертной казни для педофилов.

При этом в ходе дискуссии фракция СРЗП поставила вопрос о возвращении смертной казни для педофилов.

«Навязанный мораторий на смертную казнь давно пора поставить на референдум. Пусть народ решает: содержать, кормить их всю жизнь… или нет», — сказал депутат Госдумы Олег Нилов (СРЗП).

Закон ничего не даст, считают в КПРФ.

«Либо надо применять смертную казнь, либо серьезно профилактировать, если мы оставляем его в живых», — заявил депутат Госдумы Юрий Синельщиков (КПРФ).

Согласно закону, пожизненный срок будет грозить, если насильственные действия в отношении детей в возрасте до 18 лет совершены лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего; совершены в отношении двух или более несовершеннолетних.

Такое наказание постигнет, если насильственные действия сопряжены с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.