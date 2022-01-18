Москва, 18 января, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Российский кинематограф достиг успеха в Латинской Америке. Об этом 18 января заявила министр культуры России Ольга Любимова на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-служба Минкульта Ольга Любимова

«Выходит фильм «Серебряные коньки», который в топе в Мексике, по всей Латинской Америке. Люди пишут: «Я хочу, чтобы закончилась скорее пандемия, я хочу попасть в Санкт-Петербург зимой. Я хочу увидеть этот город». Потому что это действительно красиво снято», — заявила Любимова.

«Это картина о начале ХХ века, ещё до 1905 года, с красивыми карнавалами, с традициями, с великолепными санкт-петербургскими дворцами. И конечно, здесь очень важно, что, развивая туризм, кино оказывает (влияние) как мягкая сила», — указала она.