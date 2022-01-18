Тюмень, 18 января, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки обнаружено 357 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 января сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 365 случаев.

С начала пандемии в Тюменской области на 18 января подтвердили 94 116 случаев заражения коронавирусом, вылечились 83 560 тюменцев, скончались 3 622 пациента (11 за последние сутки).