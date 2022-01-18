Казань, 18 января, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В Татарии за последние сутки вакцинировали от коронавируса более 6,5 тыс. человек. Повторную вакцинацию прошли 155 тыс. 132 жителя, сообщает минздрав РТ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Всего с начала прививочной кампании по данным на 18 января в республике против COVID-19 вакцинированы 2 млн 328 тыс. 100 человек, из них иммунизацию за минувший день прошли 6530 жителей. Второй компонент вакцины получили 1 млн 870 тыс. 320 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии зарегистрировали 44 522 случая заражения коронавирусом, выздоровели 37 786 ковид-пациентов, скончался 1531 носитель инфекции.

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