Москва, 18 января, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пока не планирует встречаться с вернувшимися из Казахстана российскими миротворцами. Об этом 18 января сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Пока каких-то встреч у президента в графике не значится, да и многие [миротворцы] вернулись и сейчас отдыхают, или кто-то вернулся и приступил к дальнейшим маневрам и так далее. Каких-то специальных мероприятий сейчас не запланировано», — сказал Песков.

В Кремле рассмотрят предложения о награждении миротворцев, работавших в Казахстане, если таковые поступят от Минобороны и Генштаба России, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, миротворческий контингент ОДКБ был направлен в Казахстан, охваченный массовыми беспорядками, по просьбе президента страны Касым-Жомарта Токаева, с которой он обратился к странам Организации Договор АО коллективной безопасности. Миротворческая миссия была завершена 13 января.