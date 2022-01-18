Омск, 18 января, 2022, 13:15 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области выявили 293 носителя коронавируса, сообщили ИА REGNUM 18 января в региональном министерстве здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, за весь период пандемии в Омской области подтверждено 134 677 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 126 705 человек. За сутки коронавирус победили 296 омичей.

Жертвами коронавирусной инфекции стали ещё девять жителей региона. За всё время скончались 3364 ковид-пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в Омской области был выявлен 281 носитель коронавируса, выздоровели 97 человек, скончались десять ковид-пациентов.