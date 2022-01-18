Тегеран, 18 января, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате схода лавины на шоссе Карадж — Чалус в Иране. Об этом 18 января сообщает агентство IRNA со ссылкой на представителя службы чрезвычайных ситуаций иранской провинции Альборз полковника Биджана Джаннати.

Simon Лавина

«Сход лавины произошел во вторник утром на участке строительства автострады Тегеран — Север. Один из строителей погиб, двое получили травмы разной степени тяжести», — сказал он.

Также Джаннати уточнил, что, несмотря на это, благодаря оперативному вмешательству дорожной полиции и службы чрезвычайных ситуаций страны удалось спасти большое количество людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Камчатке туриста накрыло снежной лавиной — друзья его спасли.