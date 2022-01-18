Из-за схода лавины на шоссе в Иране погиб один человек
Тегеран, 18 января, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате схода лавины на шоссе Карадж — Чалус в Иране. Об этом 18 января сообщает агентство IRNA со ссылкой на представителя службы чрезвычайных ситуаций иранской провинции Альборз полковника Биджана Джаннати.
«Сход лавины произошел во вторник утром на участке строительства автострады Тегеран — Север. Один из строителей погиб, двое получили травмы разной степени тяжести», — сказал он.
Также Джаннати уточнил, что, несмотря на это, благодаря оперативному вмешательству дорожной полиции и службы чрезвычайных ситуаций страны удалось спасти большое количество людей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Камчатке туриста накрыло снежной лавиной — друзья его спасли.