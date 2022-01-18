Чебоксары, 18 января, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Чувашии стали чаще заражаться коронавирусом и подтверждены очередные летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 18 января, в Чувашии 17 января лабораторно выявлено ещё 80 носителей новой коронавирусной инфекции, что на пять больше, чем было подтверждено 16 января. Прирост наблюдается последнюю неделю.

Всего в республике официально выявлено 47 495 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 41 428 человек. В том числе последние сутки вылечился 71 пациент. В целом доля выздоровевших в Чувашии составила 87,23%.

Умерли за последние сутки четыре ковидных больных. Всего жертвами пандемии стали 4148 жителей региона, или 8,73% от числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чувашии Олег Николаев заявил, что в республике необходимо обеспечить должный контроль за соблюдением ковидных ограничений. Отвечая на вопрос о возможном ужесточении эпидемического режима, руководитель республики отметил, что «в настоящее время они реализованы в должной мере».