Кито, , 13:12 — REGNUM В Эквадоре начал действовать новый механизм, который позволит внедрить интеллектуальную систему нейтрализации банкнот в случаях кражи. Об этом пишет Prensa Latina.

Эквадор Skratos1983

Процедура, утвержденная Центральным банком, включает в себя чернильное устройство, которое автоматически активируется при обнаружении попытки ограбления банкоматов или во время транспортировки и хранения наличных денег.

В случае кражи система выбрасывает специальные чернила, которые навсегда окрашивают банкноты и, следовательно, делают их бесполезными, поскольку они не могут быть приняты в качестве платежного средства.

Центральный банк Эквадора пояснил, что чернила оставляют заметный след, распространяющийся к центру и более заметный по краям, который невозможно удалить. Эти пометки полностью отличаются от других типов пятен, которые могут быть приняты магазинами и финансовыми учреждениями.

Помимо представления нового механизма, учреждение рекомендовало населению и предприятиям, работающим с наличностью, знать об этих особенностях при приеме банкнот.