Красноярск, 18 января, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Красноярском крае начинается очередной рост заболеваемости COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, это связано с распространением нового штамма «Омикрон», отличающегося высокой заразностью.

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По данным на 18 января, в ковидных стационарах края лечатся более 2,3 тыс. пациентов. Ещё свыше 7,1 тыс. человек проходит лечение в амбулаторном режиме. По расчётам специалистов, длительность очередной волны может составить шесть недель.

«Исходя из этого, в крае подготовлен план действий, предусматривающий увеличение запасов лекарств, создание резервов в госпиталях, увеличение мощностей ПЦР-тестирования, формирование резерва врачей и ординаторов, усиление сall-центров и регистратур», — отметили в правительстве.

Власти рекомендовали усилить контроль за соблюдением профилактических мер на предприятиях и в трудовых коллективах.