Тарфая, , 13:11 — REGNUM Судно с мигрантами, пытающимися попасть на территорию ЕС, затонуло у берегов Марокко. Об этом сообщает газета Hespress.

Мигранты

По данным журналистов, инцидент произошёл в ночь с 17 на 18 января в нескольких километрах от города Тафрая. Из-за сильного перегруза судно начало тонуть сразу же после выхода в открытое море.

Мигранты успели подать сигнал SOS, однако команде спасателей Береговой охраны удалось спасти только 10 человек и 53 находившихся на борту. Остальные мигранты признаны погибшими, тела двоих из них были выброшены морем на марокканское побережье.

В районе трагедии продолжается спасательная операция по поиску тел остальных мигрантов, среди которых, по предварительным данным, были как минимум двое грудных младенцев.

Как сообщает Hespress, мигранты направлялись на Канарские острова, принадлежащие Испании.