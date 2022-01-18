Москва, 18 января, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Сегодня, 18 января, в России стартовал пятый этап программы туристического кешбэка за туры по стране. Туроператоры уже начали продажи, сообщили в пресс-службе Ростуризма.

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На реализацию программы туристического кешбэка в 2022 году заложено 5 млрд рублей. В новом этапе туристического кешбэка участвуют 662 туроператора, 69 агрегаторов, 3329 отелей и гостиниц.

Для российских туристов подготовлено более 2 млн разнообразных туров по России. Это на 500 предложений больше, чем в 2021 году. Акция по продаже туров по программе туристического кешбэка продлится до 12 апреля включительно.

Как сообщало ИА REGNUM, программа туристического кешбэка предусматривает возврат до 20% затрат (но не более 20 тыс. рублей).

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