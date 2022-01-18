София, 18 января, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В декабре 2021-го года инфляция в Болгарии выросла на 0,9% по сравнению с ноябрем того же года, а в контексте 2020-го — выросла до 7,8%. Об этом говорится в отчете Национального статистический институт (НСИ) Болгарии, передает 18 января софийская газета «24 часа».

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Как утверждают эксперты, причиной резкого роста инфляции в стране стало повышение цен на энергоносители на международных рынках, падение болгарского производства и процессы, карантинные ограничения, связанные с пандемией. При этом в декабре 2021-го года зафиксировано подорожание газа (7,9%), угля (9,8), бытовой техники (1,9%) и продуктов питания (около 1%). Предполагается, что в дальнейшем соответствующие показатели будут расти.

Напомним, борьба с инфляционными процессами и повышение жизненного уровня граждан являлись основными пунктами экономической программы действующего правительства Болгарии. В настоящее время болгарский кабинет министров рассматривает вопрос о повышении пенсий и социальных выплат в стране.