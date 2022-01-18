Красноярск, 18 января, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки жертвами коронавирусной инфекции стали 28 человек. Об этом сообщили 18 января в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным оперативного штаба, за весь период пандемии в Красноярском крае скончались уже 9148 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе было подтверждено 385 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 299 человек.