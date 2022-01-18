Минск, 18 января, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В обсуждении выносимого Александром Лукашенко на референдум проекта новой белорусской конституции"участвуют все группы и слои населения». Об этом он заявил 18 января по итогам «всенародного обсуждения» этого документа, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Выступая перед членами созданных им структур по разработке проекта документа — «конституционной комиссией» и «рабочей группой», а также неназванными «другими специалистами», Лукашенко заявил: «Вякают и наши оппоненты. Я не ошибаюсь. Именно вякают. У меня анализ полностью всех их заявлений. Они плетутся в хвосте, подхватывают любой тезис, любую запятую и начинают ее не то критиковать, не то опровергать. Но то, что у них там творится, не поддается критике. Сейчас они уже отошли от своего главного лозунга — «Перамены, перамены!».

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«Можно совершить перемены таким образом, что будет хуже, чем в Казахстане, — будет как на Украине. Поэтому все должно быть планомерным», — сказал несменяемый (с 1994 года) руководитель постсоветской республики.

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