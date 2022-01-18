Красногорск, 18 января, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Королеве. Об этом 18 января сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 258. Следом за Королевом идет Истра, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 251 человека. На третьем месте расположилось Раменское, где COVID-19 диагностировали у 200 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 2754 новых случая заражения коронавирусом.