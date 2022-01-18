Владимир, 18 января, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Во Владимирской области 18 января подтверждено 243 новых случая заражения коронавирусом — на 24 больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» неприятно удивит, пятая волна COVID накрывает Россию – трансляция»

Всего в области были зарегистрированы 84 тыс. 534 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 77 тыс. 8 пациентов, в том числе 327 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 3018 человек. За последние сутки подтверждено шесть новых летальных случаев.