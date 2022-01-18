Степанакерт, 18 января, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, будто карабахский конфликт исчерпан, не соответствуют действительности. Об этом 18 января заявил на пресс-конференции госминистр Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

Нагорный Карабах

По его мнению, азербайджанский лидер позволяет себе подобные высказывания, так как в Минской группе ОБСЕ на это никак не реагируют.

«Не в первый раз он издевается. Не только издевается, но унижает. Они молча сносят, вот он наглеет», — сказал Бегларян.

Он отметил, что сопредседатели Минской группы не согласны с заявлениями об исчерпанности конфликта. Министр призвал их «перейти к жёстким мерам» в ответ на нежелание Баку вести диалог с международным сообществом.

Стоит отметить, Алиев ранее неоднократно заявлял, что после завершения войны в Нагорном Карабахе в 2020 году конфликта больше якобы не существует. При этом он признаёт необходимость нахождения регионе российских миротворцев.