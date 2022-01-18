Оренбург, 18 января, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки выявили 151 случай заражения коронавирусом, что на 22 больше, чем днем ранее. Об этом 18 января сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На сегодняшний день в больницах лечение получают 350 пациентов, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. Состояние 118 человек медики оценивают как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключен 21 оренбуржец.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 109 768 носителей коронавируса. Выздоровели 99 528 человек. Жертвами заболевания стали 3548 оренбуржцев, в том числе четверо — за последние сутки.