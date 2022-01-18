Москва, 18 января, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Истерику вокруг Украины можно расценивать как информационную подготовку к продвижению НАТО на украинскую территорию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 января, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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»Действует по стандартной схеме, ничего нового: сначала придумывает образ врага, а затем «героически» с ним борется. Так было в Ливии, Ираке, Афганистане, Сирии, Югославии. Ничего нового не придумали! Всё это можно расценить как информационную подготовку к продвижению НАТО на украинскую территорию. Их советники уже там, инструкторы там. А сейчас они думают, как обосновать ввод войск», — заявил Володин.

«Иными словами, НАТО стремится оккупировать Украину», — указал он.

В этой связи крайне важен диалог по гарантиям безопасности.

«Мы должны сделать всё для того, чтобы сохранить мир», — подчеркнул Володин.

«Мы не можем позволить, чтобы НАТО свои войска вводило на территорию Украины. Это вопрос безопасности наших граждан, вопрос безопасности граждан европейских государств», — заявил Володин.

Меры, предпринятые президентом РФ Владимиром Путиным, не только единственные — верные в этой ситуации, сказал спикер Госдумы.