В Астраханской области выявлено 215 новых случаев заражения коронавирусом
Астрахань, 18 января, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Астраханской области 18 января подтверждено 215 новых случаев заражения коронавирусом — на 14 больше, чем было выявлено днём ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.
Иван Шилов ИА REGNUM
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Всего в регионе было зарегистрировано 83 тыс. 920 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 873 человека.
За весь период 2562 человека скончались. Восемь новых случаев зарегистрировано за последние сутки.
Коэффициент распространения инфекции составил 1,31.