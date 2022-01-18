Атланта, США, 18 января, 2022, 12:25 — ИА Регнум. «Атланта Хоукс» одержал победу над «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 121:114.

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Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Крис Миддлтон, на счету которого 34 очка. В составе «Атланты» разыгрывающий Трей Янг сделал дабл-дабл из 30 очков и 11 результативных передач.

«Атланта» одержала 18-ю победу в 43 матчах и занимает 22-е место в турнирной таблице НБА. «Милуоки» потерпел 19-е поражение в 46 играх и идёт на девятом месте.

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