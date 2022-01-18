Великий Новгород, 18 января, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В Новгородской области за сутки обнаружили 132 случая заражений коронавирусом, это на четыре случая больше, чем сутками ранее. Об этом 18 января сообщили в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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При этом только 40 случаев выявили в Великом Новгороде. Статистика заражений в Новгородской области продолжает расти пока что медленными темпами.

В очередной раз в регионе установлен минимальный показатель суточной смертности. В последний раз от ковида, как основной причины, шесть человек скончались 12 января.

За прошедшие сутки отрицательный тест на COVID-19 получили 156 ранее заболевших. Это на 14 человек больше, чем за предыдущие сутки. В регионе сохраняется положительная динамика среди выздоровлений.

Отметим, за всё время пандемии с 2020 года в Новгородской области выявили 67 292 случая заражений коронавирусом. От ковида, как основной причины, скончались 805 человек, выздоровели — 63 976 человек.