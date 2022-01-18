Киев, 18 января, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Выбор между Западом и Россией — естественный и неизбежный выбор, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 18 января, комментируя высказывания заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД

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Как сообщалось ранее, Грушко в интервью «Коммерсанту» заявил, что внутренний конфликт на Украине возник из-за попыток США и Евросоюза заставить Украину выбирать между Россией и Западом.

« Поражаюсь порой непродуманности и недальновидности высказываний наших дипломатов. Понятно, что тут имеет место инерция 2000-х годов: это тогда наши официальные представители всё твердили, что Россия и Запад — это чуть ли не «близнецы-братья». Но теперь-то, после всего сказанного в последние недели о Западе президентом и министром иностранных дел России, а главное — после сделанного Западом в ущерб нашей стране, говорить, что выбор между Западом и Россией является выбором искусственным — это уж как-то совсем «по-козыревски».

Нет, выбор между Западом и Россией, между Россией и Западом — это выбор самый что ни на есть естественный и, главное, неизбежный. Примеров тому десятки: от Украины, о которой ведёт речь замминистра Грушко, до Белоруссии. И в России, кстати говоря, тоже многие должны сделать для себя этот выбор: ты с Россией или ты с Западом; ты за Россию или ты против неё.

Это очень плохо, если некоторые руководители нашего МИД всё ещё не восстановили способность мыслить в категориях сфер влияния. Россия же как культурно-историческое явление всегда так мыслила и мыслит. И не надо стеснительно потуплять взгляд, заявляя это. Проводить границы, отделять, максимально заобщая, «небо и землю» — это естественно, это правило мироустройства. А вот смешивать всё в одну кучу — особенно современный Запад с Россией — это лукавый путь, это путь к историческому поражению.

Конфликт на Украине возник не вследствие «попыток США и ЕС поставить страну в положение искусственного выбора между Западом и Россией», а в результате уже состоявшегося перевода этой страны США и их союзниками в свою сферу влияния. И стало это возможным именно в силу того, что в нашем МИДе (инициативно или с подачи сверху, отдельный вопрос) «не мыслили в категориях сфер влияния».