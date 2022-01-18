Петропавловск-Камчатский, 18 января, 2022, 11:59 — ИА Регнум. На Камчатке темпы вакцинации населения от COVID-19 незначительно увеличились в сравнении с длинными новогодними праздниками, но всё равно не достигли прежних значений декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Минобороны России Вакцинация

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В крае в новогодние праздники в среднем вакцинировали 46 человек в сутки. Сейчас прививают 252 человека в день.

«Этот показатель идентичен показателю 51-й недели декабря, но далек от 44−45 недели, когда в сутки вакцинировалось 857 человек», — отметил министр здравоохранения Камчатки Андрей Кузьмин.

В крае сделать прививку от COVID-19 можно в 38 стационарных и мобильных пунктах вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке за последние две недели в два раза возросло количество выявляемых ежесуточно случаев заражения коронавирусом. За последние сутки инфицирование лабораторно подтвердилось у 51 человека, но на прошлой неделе эта цифра достигала 60.