Казань, 18 января, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В сельских школах Татарии отсутствует беспроводной доступ в интернет. На создание инфраструктуры в республиканских образовательных учреждениях в течение двух лет планируют направить более 1 млрд рублей, заявил глава минцифры РТ Айрат Хайруллин.

johny deff Wi-Fi

«В 2022—2023 годах более миллиарда рублей будет инвестировано в образовательную инфраструктуру республики, на строительство Wi-Fi-сети, позволяющей любому учителю обеспечить более интересный процесс обучения», — пояснил министр.

По словам спикера, все здания школ республики в настоящее время уже имеют доступ к проводному оптоволоконному интернету, передает «Татар-информ».

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии с 1 января 2022 года повысилась заработная плата у работников бюджетной сферы образования.

Читайте также: В Татарии повысят зарплату педагогам

Читайте также: В Госдуме рассказали о тарифах на интернет для школ и медучреждений