Москва, , 03:49 — REGNUM Осеняя сессия Госдумы не прошла впустую, в частности, принят закон о тарифах на пользование интернетом. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

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«Геннадий Андреевич (Зюганов, лидер КПРФ — ред.) говорил о том, что текущая сессия прошла впустую и зря. Я не могу согласиться с таким утверждением, по крайней мере, в части предмета ведения нашего комитета», — сказал Хинштейн.

Госдума оперативно решила проблему, когда операторы связи, пользуясь монопольным положением в отдельных регионах, пытаются кратно увеличить тарифы на интернет и услуги связи для социально значимых объектов, в первую очередь для школ, отметил Хинштейн.

«Более 104 тыс. социально значимых объектов сегодня в России за счет средств бюджета, в первую очередь федерального, подключены к услугам связи, но контракты истекают в текущем (2021) году. И поэтому в том числе предлагаемая нами поправка установит отныне четкие требования к контрактам с операторами связи на установление интернет-тарифов для подключения и работы социально значимых объектов», — пояснил Хинштейн.

«Это установление четких требований о том, что повышение может происходить не чаще одного раз в год, не выше, чем на уровень роста потребительских цен. Это лишение возможности в одностороннем порядке оператору связи без согласия самого социально значимого объекта расторгнуть имеющийся контракт», — подчеркнул глава комитета Госдумы.

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