Москва, 18 января, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Объяснение о том, что законопроект о введении QR-кодов в общественных местах снят с рассмотрения из-за нового штамма «Омикрон» — это не совсем правильное объяснение. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 января, об этом заявил лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский.

Ldpr.ru Владимир Жириновский

«Сняли, потому что боятся возможности волнений среди той части граждан, которые не хотят, чтобы вводили QR-коды», — заявил Жириновский.

Он подчеркнул, что «не может быть закон под определенный вирус, микроб, под определенный вид преступления».

Совет Думы единогласно принял решение снять с рассмотрения правительственный законопроект о введении медсертификатов.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что рассмотрение законопроекта отложено, объяснив это тем, что проект закона рассматривался под штамм «Дельта», однако из-за новых вызовов он потерял актуальность.