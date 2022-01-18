Омск, 18 января, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Случаи заражения штаммом коронавируса «Омикрон» выявлены в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

(сс) mos.ru. Евгений Самарин Врач

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Уточняется, что по состоянию на 18 января в регионе выявлено 13 носителей штамма «Омикрон». Первый случай заражения — завозной, выявлен в аэропорту города Омска при осуществлении санитарно-карантинного контроля. Заболевший прибыл из Казахстана.

Ещё один заболевший прибыл из другого региона РФ (ХМАО, Югра). В остальных случаях заболевшие не выезжали за пределы Омской области. По данным ведомства, они посещали места с массовым скоплением людей.

Все носители вируса изолированы, заболевание протекает в форме ОРВИ лёгкой степени тяжести. Контактные обследованы.