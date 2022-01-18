София, 18 января, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Специализированная прокуратура при Комиссии по противодействию коррупции и службы по изъятию незаконно приобретенного имущества (КПНКИ) Болгарии приступила к проверке финансовых документов по закупке министерством здравоохранения страны крупной партии тестов на COVID-19 для сотен тысяч школьников. Об этом 18 января сообщает БТВ.

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По некоторым данным, соответствующие закупки медицинского оборудования проводились с нарушениями действующего болгарского законодательства, а некоторые контракты были осуществлены без оформления необходимых налоговых документов. В этой связи бывший глава минздрава Болгарии Стойчо Кацаров предположил, что новая акция направлена на дискредитацию его деятельности.

«Я понятия не имею, о каких злоупотреблениях идет речь, мы хотели просто не допустить распространения пандемии в школах», — резюмировал С. Кацаров в эфире Болгарского телевидения.

В то же время руководство КПНКИ заявило, что реализуемая проверка не ставит своей целью опорочить престиж имя С. Кацарова. «Важно выявить мошеннические схемы, поставившие под угрозу экономику государства», — говорится в ведомственном заявлении.

Напомним, в период с ноября по декабрь 2021-го года минздрав Болгарии закупил для школ страны более 700 тыс. неинвазивных тестов на COVID-19. Общая сумма затраченных средств не разглашается.