Москва, 18 января, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Государственный террор, который происходит на современной Украине, напоминает период гитлеровской оккупации. Об этом директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин заявил 18 января в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Он напомнил, что в 2014 году на Украине произошёл кровавый государственный переворот. Элита, верхушка и националисты развязали настоящую гражданскую войну, которая уже семь лет уносит жизни мирных людей в Донбассе.

«А те, кто убивает, и те, кто отдает приказы убивать, вдохновляется образом Украины как анти-России», — сказал Нарышкин на открытии выставки «Нарушения прав человека на Украине (2017−2020)».

Он подчеркнул, что лицо этой анти-России — антигуманное, коррупционно-олигархическое, по сути глубоко антиукраинское, это настоящая диктатура. Из-за ситуации на Украине возникает ощущение переноса в прошлое, «в самые страшные годы гитлеровской оккупации».

Тогда, добавил Нарышкин, советская Украина была одной из территорий, где фашистские каратели и их пособники тысячами уничтожали людей, угнетали население.

Выставка в Москве посвящена государственному террору на территории современной Украины. Её подготовила неправительственная организация «Фонд исследования проблем демократии» на основе бесед с экспертами и правозащитниками, а также личных историй людей, пострадавших от действий украинской власти.

Как сообщало ИА REGNUM, Нарышкин заявил, что Россия максимально заинтересована в налаживании с Украиной добрососедских отношений.

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