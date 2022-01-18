Минск, 18 января, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В рамках проверки сил реагирования Союзного государства подразделения российских Вооруженных сил начали прибывать на территорию Белоруссии. Об этом 18 января сообщает пресс-служба белорусского минобороны.

Mil.ru На учениях

«В соответствии с утвержденным замыслом проверки сил реагирования Союзного государства на территорию Республики Беларусь начали прибывать подразделения из состава Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в связи с тем, что названная проверка является внезапной, войска будут прибывать в ходе всего первого этапа.

«На данном этапе участникам проверки предстоит осуществить разгрузку и выдвинуться в район выполнения задач», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что учения «Союзная решимость — 2022» с участием военных России и Белоруссии состоятся в период с 10 по 20 февраля.